Новую сверхзвуковую баллистическую ракету испытали в Индии

Организация оборонных исследований и разработок Индии провела испытания новой сверхзвуковой баллистической ракеты малой дальности "Шаурья".

Отмечается, что ракета способна нести различные виды боеголовок, в том числе ядерную.

Об этом сообщило агентство ANI.

Испытания прошли на полигоне в восточном штате Одиши.

Отмечено, что ракета может с высокой точностью наносить удары по целям на расстоянии до 800 километров. Новая модификация ракеты может поступить на вооружение вооруженных сил Индии.

Это уже вторые ракетные испытания в Индии за последний месяц. Перед этим Индия провела успешные испытания сверхзвуковой крылатой ракеты BrahMos.