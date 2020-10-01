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События Сегодня, 11:0818
Экран, который будет восстанавливаться от повреждений запатентовала Apple

Бюро по патентам и товарным знакам США опубликовало патентную заявку Apple на "самовосстанавливающийся экран".

Это должно быть устройство в виде телефона или планшета с гибким экраном, который может восстанавливаться от царапин или других повреждений.

Об этом сообщает Patently Apple.

Согласно патенту, слой покрытия дисплея может включать в себя слой эластомера в гибкой области слоя покрытия экрана для повышения гибкости.

"Во время работы электронного устройства на покровном слое дисплея электронного устройства могут появиться царапины или вмятины. Для улучшения внешнего вида желательно минимизировать наличие царапин и вмятин. Чтобы уменьшить количество повреждений, покровный слой дисплея может включать в себя слой самовосстанавливающегося материала", - говорится в сообщении.

Восстановление дисплея от повреждений может происходить в слое самовосстанавливающегося материала без подсказки, например, материал покрытия может заполнить вмятину даже без внешнего вмешательства.

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Теги: news, новости, Украина, Apple, 7dniv, 7dnivinfo  
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