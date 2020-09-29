8 уголовных дел из-за нарушений избирательного процесса за сутки открыли в Украине

В Украине за последние сутки полицейские открыли восемь уголовных производств по фактам нарушений избирательного процесса.

Всего в Единый реестр досудебных расследований внесли сведения о 190 уголовных правонарушениях.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

"За сутки в ЕРДР внесены сведения о восьми уголовных правонарушениях. Всего в ЕРДР внесены сведения о 190 уголовных правонарушениях: 101 - связаны с нарушением избирательного законодательства, 85 - связанных с избирательным процессом", - говорится в сообщении.