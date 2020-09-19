Число учеников на самоизоляции назвали в Минздраве

Министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, сколько учеников и учителей в Украине находятся на самоизоляции.

Классы уходят на самоизоляцию, если у кого-либо из учеников или учителя подтвердили коронавирус.

Об этом Степанов рассказал на брифинге 4 октября.

"У нас на сегодняшний день 1257 учеников болеют (коронавирусом, - ред.) и 2158 учителей. Кроме того, на самоизоляции находятся более 83 тысяч учеников, то есть это классы, в которых имеется подтвержденный случай COVID-19. Конечно, на самоизоляции дети 14 дней, а потом возвращаются", - отметил глава Минздрава.

Он добавил, что если на самоизоляции находятся более 50% всех классов школы, то учебное заведение переходит на дистанционную форму обучения.