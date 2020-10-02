Гянджи обстреляла Армянская армия, есть жертва и пострадавшие

Вооруженные силы Армении обстреляли населенный пункт Гянджи.

В результате ракетного удара погиб один человек, еще четверо мирных жителей получили ранения.

Об этом сообщает Министерство обороны и Министерство иностранных дел Азербайджана.

В результате обстрела пострадала гражданская инфраструктура и древние исторические постройки.

"В результате ракетного удара армянской армии по Гяндже - второму по величине городу Азербайджана, расположенному в 60 км от границы с Арменией, погиб 1 мирный житель, 4 получили ранения. Городу нанесен значительный ущерб", - сообщили в МИД.

Отметим, что Гянджи является вторым по величине городом в Азербайджане.