Вновь возобновились протесты в Минске

В воскресенье, 4 октября, в Минске началась очередная акция протеста.
Участники собрались в центре города - на Немиге.
Об этом сообщает Tut.by.
В центре Минска мужчины в черном камуфляже и балаклавах подошли к одному из стоявших на тротуаре парню, задержали его и отвели в белый тонированный микроавтобус.
Перед акцией протеста в городе была замечена спецтехника, применяемая для разгона митингов и БТР.
С утра в центре Минска не работают многие торговые комплексы и были закрыты заведения общепита.
Кроме того, закрыты и некоторые станции метро - "Площадь Ленина", "Октябрьская", "Площадь Победы" и "Площадь Якуба Коласа", "Немига", "Фрунзенская" и "Молодежная".