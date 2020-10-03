Условие для прекращения огня в Карабахе Баку выдвинуло Еревану

Азербайджан вернется к режиму прекращения огня в Нагорном Карабахе, но при одном условии.
Армения должна предоставить график вывода своих военнослужащих из оккупированных территорий.
Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в своем видеообращении к нации, которое транслировал телеканал AzTV.
Азербайджанский лидер пообещал всем беженцам и вынужденным переселенцам вернуть контроль над Нагорным Карабахом.
"Они думали, что мы согласимся с оккупацией? Теперь мы выгоняем их", - подчеркнул он.
Кроме того, Алиев обвинил в обострении ситуации Армению и ряд стран, которые "хотели сохранить статус-кво" Нагорного Карабаха.