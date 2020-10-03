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События Вчера, 23:1065
Условие для прекращения огня в Карабахе Баку выдвинуло Еревану

Азербайджан вернется к режиму прекращения огня в Нагорном Карабахе, но при одном условии.

Армения должна предоставить график вывода своих военнослужащих из оккупированных территорий.

Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в своем видеообращении к нации, которое транслировал телеканал AzTV.

Азербайджанский лидер пообещал всем беженцам и вынужденным переселенцам вернуть контроль над Нагорным Карабахом.

"Они думали, что мы согласимся с оккупацией? Теперь мы выгоняем их", - подчеркнул он.

Кроме того, Алиев обвинил в обострении ситуации Армению и ряд стран, которые "хотели сохранить статус-кво" Нагорного Карабаха.

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