Схему движения самолетов на аэродроме перед катастрофой АН-26 показали в ВСУ

Воздушные силы Вооруженных сил Украины показали схему движения самолетов на военном аэродроме в Чугуеве в день катастрофы АН-26.

На схеме показано движение АН-26 и другого самолета, который пошел на посадку перед ним.

Схема движения самолетов была размещена на странице Воздушных сил в Facebook.

В Воздушных силах отметили, что опубликованная схема не является доказательной базой.

Кроме того, в эфире телеканала "Украина 24" пресс-секретарь командования Воздушных сил Юрий Игнат объяснил, что первый самолет не мешал посадке АН-26, потерпевшего крушение. До того как АН-26 пошел на посадку, другой самолет и еще два вертолета успели освободить посадочную полосу.

"Руководитель полетов не мог по всем документам поступить иначе. Он дал возможность сесть первому самолету и сразу направил самолет, на котором были определенные проблемы (речь идет об АН-26 - ред.), самолет, который не просил экстренной посадки, но он все же направил его на полосу", - рассказал он.

Игнат добавил, что расстояние между самолетами было достаточным для того, чтобы первый без проблем сел на полосу, освободил ее, и в то время второй зашел на посадку. Это же показано и на опубликованной Воздушными силами схеме.

Напомним, вечером 25 вечером вблизи военного аэродрома в Чугуеве разбился самолет АН-26 с офицерами и курсантами Харьковского национального университета Воздушных сил. На борту самолета находились 27 человек, выжить удалось лишь одному курсанту.