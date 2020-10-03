На карантин из-за контакта с зараженным COVID-19 ушла глава ЕК

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен ушла на карантин из-за контакта с человеком, зараженным коронавирусом.

Она будет находиться в изоляции до завтрашнего утра.

Об этом она написала в своем Twitter.

"Мне сообщили, что я участвовала во встрече в прошлый вторник, на которой присутствовал человек, который вчера получил положительный результат на COVID-19", - отметила глава ЕК.

Она добавила, что в прошлый четверг ее тест на коронавирус был отрицательный, а сегодня она сделает еще один.

"Поэтому в соответствии с действующими правилами я изолируюсь до завтрашнего утра. В четверг у меня был отрицательный результат, а сегодня я снова сделаю тест", - заявила политик.