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События Сегодня, 12:2882
Азербайджан и Армения обвиняют друг друга в обстрелах

Между Азербайджаном и Арменией продолжается военный конфликт в Нагорном Карабахе.

Стороны обвиняют друг друга в обстрелах.

Об этом сообщает агенство APA.

Минобороны Азербайджана заявило о ракетном обстреле страны с территории Армении.

"5 октября в утренние часы технические средства радиолокационных систем сил противовоздушной обороны Азербайджана зарегистрировали пуск ракет по территории Азербайджана со стартовых позиций, расположенных на территории Джермукского, Кафанского и Бердского районов Армении"- говорится в заявлении.

Также азербайджанская сторона заявила об обстреле с армянской стороны городов Бейлаган, Барда и Тертер.

В свою очередь, Минобороны Армении обвинило Азербайджан в обстреле города Степанакерт средствами "Смерч" и "Полонез", а также турецкой T-300 Kasirga.

По данным Азербайджана, с начала новой эскалации в непризнанной Нагорно-Карабахской республике с азербайджанской стороны погибли 24 мирных жителя, ранен 121.

А Нагорно-Карабахская республика сообщает о новом наступлении Азербайджана.

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