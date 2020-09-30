Не допустить выезда этнических армян в Карабах Азербайджан просит Украину

Генеральный прокурор Азербайджана Камран Алиев обратился к генеральным прокурорам и министрам юстиции ряда стран, в том числе Украины.

Он просит не допустить выезд этнических армян добровольцами на территорию Нагорного Карабаха.

Соответствующее заявление опубликовано на сайте Генпрокуратуры.

Он обратился к генеральным прокурорам США, Канады, Австралии, Германии, России, Грузии, Украины, Беларуси, Узбекистана, Уругвая, Ирака, Ирана, Аргентины, Бразилии, Болгарии и Польши, а также министров юстиции Ливана, Греции, Сирии и Франции.

В заявлении говорится о боевых действиях Азербайджана и Армении. Как отмечается, в результате осуществления азербайджанской стороной контрнаступальних мер армянские военные силы потеряли часть своих позиций.

"В связи с чем Армения призвала армян, проживающих за рубежом, участвовать в вооруженном конфликте с целью увеличения своей живой силы. В ряде СМИ была распространена информация о том, что около тысячи этнических армян прибыли, или собираются прибыть на территорию Азербайджанской республики", - заявили в Баку.

Также было отмечено, что из-за значительной численности армянской диаспоры в вышеупомянутых странах было подготовлено соответствующее обращение.