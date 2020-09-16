Недоверие членам правления Рожковой и Сологубу выразил совет НБУ

Совет Национального банка Украины во время заседания 2 октября рассмотрел ряд организационных и кадровых вопросов.

Принято решение объявить выговор и выразить недоверие первому заместителю главы НБУ Екатерине Рожковой и заместителю председателя Дмитрию Сологубу.

Об этом сообщается на сайте НБУ.

Как отмечается в сообщении, решение принято "за нарушение распорядительных актов НБУ, Кодекса этики работника НБУ, правил внутреннего распорядка для работников НБУ, нарушение требований Кзот Украины".

Совет рекомендовал правлению НБУ усилить исполнительскую дисциплину и ответственность работников Нацбанка за соблюдением законодательства Украины и распорядительных актов НБУ с целью обеспечения эффективной системы внутреннего контроля и управления рисками

Кроме того, во время заседания Совет НБУ подтвердил полномочия члена совета Василия Горбаля.