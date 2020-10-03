Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 6 октября 2020

В Украине зафиксировано 4348 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.
6 октября (по состоянию на 9:00) в Украине 234 584 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 4520 летальных, 103401 пациент выздоровел. За сутки зафиксировано 4348 новых случаев. всего проведено
2423031 тестирования методом ПЦР. За сутки выписаны 2149 пациентов.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
Винницкая область - 6930 случаев;
Волынская область - 8880 случаев;
Днепропетровская область - 7372 случая;
Донецкая область - 4561 случай;
Житомирская область - 7070 случаев;
Закарпатская область - 10 317 случаев;
Запорожская область - 4746 случаев;
Ивано-Франковская область - 14 451 случай;
Кировоградская область - 1194 случая;
Киев - 25091 случай;
Киевская область - 10 099 случаев;
Львовская область - 21494 случаи;
Луганская область - 1333 случая;
Николаевская область - 3894 случая;
Одесская область - 15 021 случай;
Полтавская область - 3270 случаев;
Ровенская область - 13374 случаи;
Сумская область - 5676 случаев;
Тернопольская область - 14 610 случаев;
Харковская область - 21 451 случай;
Херсонская область - 1544 случая;
Хмельницкая область - 7263 случая;
Черновецкая область - 15444 случаи;
Черкасская область - 4687 случаев;
Черниговская область - 4812 случаев.