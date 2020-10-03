Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 6 октября 2020

Офтальмология – область медицины, занимающаяся углубленным изучением глаза и его функциональных возможностей. Сегодня данная область стремительно развивается, так как потребности людей в коррекции зрения и других аналогичных процедурах растут с каждым годом. Однако для решения проблем,

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