Экс-президента Атамбаева из СИЗО освободили протестующие в Бишкеке

Протестующие в Бишкеке освободили экс-президента Алмазбека Атамбаева из СИЗО Госкомитета нацбезопасности.

Он вышел к демонстрантам.

Об этом сообщает АКИpress.

"Алмазбека Атамбаева в 4:30 6 октября выпустили из здания Госкомитета национальной безопасности. Он выходит к митингующим", - говорится в сообщении.

Напомним, в Киргизии 7 августа 2019 года спецназ штурмовал резиденцию экс-президента Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш недалеко от Бишкека. Однако штурм был провален. Сторонники Атамбаева не пустили спецназ к дому бывшего главы государства. Второй штурм был удачным, Атамбаева задержали.

Позже Атамбаева обвинили в убийстве заместителя командира "Альфы" Усена Ниязбекова при штурме резиденции. После чего бывший президент заявил, что во время штурма его резиденции, он стрелял.