 

Что Украина должна делать в противостоянии с Россией рассказал генерал США

События Сегодня, 09:3635
Что Украина должна делать в противостоянии с Россией рассказал генерал США

Американский генерал Бен Ходжес считает, что Украине нужно построить хорошие отношения с другими странами в регионе - Румынией, Грузией, Молдовой, Польшей, Турцией.

Это даст не только безопасность, но и дипломатию, и экономику.

Об этом рассказал в интервью РБК-Украина бывший командующий войсками США в Европе в 2014-17 годах, ветеран войн в Ираке и Афганистане Бен Ходжес.

Сотрудничество также потребуется для того, чтобы Россия не могла использовать Крым для каких-либо коммерческих целей - ни одному российскому кораблю не разрешить идти из Крыма в любой другой европейский порт.

Также надо обеспечить полную свободу Одессы от российского влияния.

"По моей информации, многие компании, ведущие работы на портовых сооружениях Одессы, на самом деле российские. Как можно так делать?! Я имею в виду, что это рана, это уязвимость, нанесенная самим себе", - заявил он.

Генерал советует также повысить устойчивость своих институтов и инфраструктуры, наращивать силу везде и никогда не признавать разделение Донбасса, аннексию Крыма.

"Пока Россия продолжает блокировать или нарушать движение через Керченский пролив, как вы сохраните жизнеспособность Мариуполя и Бердянска? А если улучшить ж/д сообщение от тех мест до Одессы, превратить уязвимость в силу?", - говорит он.

Он настаивает, чтобы Украина приложила особые усилия к флоту.

"Дело не только в кораблях. Это об инфраструктуре, это о тренировках. Украине стоит инвестировать в то, что мы называем морскими беспилотными системами, "дронами для воды", - заявил генерал.

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, Россия, США, 7dniv, 7dnivinfo  
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?
КОДЕКС ГЛУБОКОГО БУРЕНИЯ: ЭТИКА ЖУРНАЛИСТА И МЫСЛИ ЗА КАДРОМ
КОДЕКС ГЛУБОКОГО БУРЕНИЯ: ЭТИКА ЖУРНАЛИСТА И МЫСЛИ ЗА КАДРОМ
7 ШАГОВ К СТРАТЕГИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ УКРАИНЫ
7 ШАГОВ К СТРАТЕГИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ УКРАИНЫ
Во имя мечты… Настоящие герои Украины
Во имя мечты… Настоящие герои Украины
УКРАИНА. ВЫСШИЕ СМЫСЛЫ ГОСУДАРСТВА
УКРАИНА. ВЫСШИЕ СМЫСЛЫ ГОСУДАРСТВА
АНАТОМИЯ УКРАИНСКОЙ ОЛИГАРХИИ
АНАТОМИЯ УКРАИНСКОЙ ОЛИГАРХИИ

Новости по теме

Главным бенефициаром войны в Карабахе является Россия
Главным бенефициаром войны в Карабахе является Россия
Сегодня, 09:31
Ляшко заявил что Украина может пойти на национальный локдаун и до 25 октября
Ляшко заявил что Украина может пойти на национальный локдаун и до 25 октября
24-сен-2020, 16:23
Посол ЕС заявил что Зеленский действительно пытается добиться мира на Донбассе
Посол ЕС заявил что Зеленский действительно пытается добиться мира на Донбассе
23-сен-2020, 09:37
Кислица заявил что Россия должна попросить о подаче воды в Крым
Кислица заявил что Россия должна попросить о подаче воды в Крым
22-сен-2020, 17:41
Еще одну возможную площадку для деоккупации Крыма назвали в МИД
Еще одну возможную площадку для деоккупации Крыма назвали в МИД
22-авг-2020, 18:03

Последние новости

09:36
События
Что Украина должна делать в противостоянии с Россией рассказал генерал США
09:33
События
О попытке захвата власти в стране заявил президент Киргизии
09:31
События
Главным бенефициаром войны в Карабахе является Россия
09:30
События
О первом погибшем в ходе протестов сообщили в Киргизии
09:28
События
Экс-президента Атамбаева из СИЗО освободили протестующие в Бишкеке
09:23
События
Демонстранты в Бишкеке захватили здание парламента
09:21
События
Президент США Дональд Трамп заявил, что его в ближайшее время выпишут из госпиталя, где он лечится от коронавируса
09:10
События
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 6 октября 2020
Вчера, 2020-10-05
21:18
События
После разгона протестов в Бишкеке есть раненые среди демонстрантов и силовиков
19:19
События
Недоверие членам правления Рожковой и Сологубу выразил совет НБУ
19:16
События
В Бишкеке силовики разгоняют демонстрантов
17:13
События
Не допустить выезда этнических армян в Карабах Азербайджан просит Украину
16:58
События
В саммите Украина-ЕС участие не примет глава Еврокомиссии
15:32
События
Позитивный результат дает Карантин в "красной зоне"
15:08
События
Невзорвавшиеся снаряды в Луганской области детонируют из-за пожаров
15:06
События
Взрыв в многоэтажке произошел во Львове
15:04
События
Были объявлены лауреаты Нобелевской премии по медицине
14:51
События
Усиливать карантин отказывается Полтава
14:50
События
Конституционность закона о ВАКС во вторник рассмотрит КСУ
12:31
События
Вторая волна коронавируса началась в Беларуси

Новости ТОП-7

Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 5 октября 20204861
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 4 октября 20204576
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 3 октября 20202591
Утром 3 октября в ходе конфликта в Нагорном Карабахе армия Азербайджана перешла в масштабное наступление399
Схему движения самолетов на аэродроме перед катастрофой АН-26 показали в ВСУ379
Транзит военных грузов в Армению и Азербайджан запретила Грузия307
Ввод миротворцев РФ в Нагорный Карабах готова обсудить Армения273

Досуг

Что известно об iPhone 12: дата выхода, характеристики, стоимость
Что известно об iPhone 12: дата выхода, характеристики, стоимость
Популярный, можно сказать, ведущий производитель современных гаджетов Apple готовит к презентации свои новые продукты, в частности смартфон iPhone 12.
3-окт-2020, 11:22835
Керамическая плитка: ключевые преимущества
Керамическая плитка: ключевые преимущества
Среди самых распространенных материалов для облицовки стен и пола внутренних и внешних помещений является керамическая плитка. Она выполняет не только эстетическую роль, но также защищает поверхности практически от любого внешнего воздействия.
2-окт-2020, 21:00247
Користь хлорофілу: як розробити унікальний раціон
Користь хлорофілу: як розробити унікальний раціон
Хлорофіл є одним із найважливіших елементів для рослинного та всього біологічного світу. Саме цей пігмент рослин відповідає за фотосинтез – процес перетворення неорганічних речовин на органічні за участю сонячного світла.
2-окт-2020, 11:11211
Офтальмологический центр: сервис, которому доверяют пациенты
Офтальмологический центр: сервис, которому доверяют пациенты
Офтальмология – область медицины, занимающаяся углубленным изучением глаза и его функциональных возможностей. Сегодня данная область стремительно развивается, так как потребности людей в коррекции зрения и других аналогичных процедурах растут с каждым годом. Однако для решения проблем,
1-окт-2020, 23:43242
Balmain — эксклюзивная французская мода
Balmain — эксклюзивная французская мода
Balmain — бренд, заслужил свое признание благодаря уникальному стилю, который объединил в себе элементы традиционного и современного дизайна.
1-окт-2020, 15:41254
Битумная черепица Акваизол - оптимальный вариант для смелых дизайнерских решений
Битумная черепица Акваизол - оптимальный вариант для смелых дизайнерских решений
Битумная черепица Акваизол - оптимальный вариант для смелых дизайнерских решений - Кровельная компания РУФ-АРТ.
1-окт-2020, 15:35319

События

Что Украина должна делать в противостоянии с Россией рассказал генерал США
Что Украина должна делать в противостоянии с Россией рассказал генерал США
Американский генерал Бен Ходжес считает, что Украине нужно построить хорошие отношения с другими странами в регионе - Румынией, Грузией, Молдовой, Польшей, Турцией.
Сегодня, 09:3638
О попытке захвата власти в стране заявил президент Киргизии
О попытке захвата власти в стране заявил президент Киргизии
Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков заявил, что минувшей ночью была совершена попытка незаконно захватить государственную власть.
Сегодня, 09:3346
Главным бенефициаром войны в Карабахе является Россия
Главным бенефициаром войны в Карабахе является Россия
Американский генерал Бен Ходжес считает, что нестабильность в Черноморском регионе в интересах России.
Сегодня, 09:3180
О первом погибшем в ходе протестов сообщили в Киргизии
О первом погибшем в ходе протестов сообщили в Киргизии
В ходе протестов в Киргизии погиб человек.
Сегодня, 09:3041
Экс-президента Атамбаева из СИЗО освободили протестующие в Бишкеке
Экс-президента Атамбаева из СИЗО освободили протестующие в Бишкеке
Протестующие в Бишкеке освободили экс-президента Алмазбека Атамбаева из СИЗО Госкомитета нацбезопасности.
Сегодня, 09:2845
Демонстранты в Бишкеке захватили здание парламента
Демонстранты в Бишкеке захватили здание парламента
На площади Ала-Тоо вечером 5 октября начался разгон митингующих.
Сегодня, 09:2345
7 Днів