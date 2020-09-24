Что Украина должна делать в противостоянии с Россией рассказал генерал США

Американский генерал Бен Ходжес считает, что Украине нужно построить хорошие отношения с другими странами в регионе - Румынией, Грузией, Молдовой, Польшей, Турцией.

Это даст не только безопасность, но и дипломатию, и экономику.

Об этом рассказал в интервью РБК-Украина бывший командующий войсками США в Европе в 2014-17 годах, ветеран войн в Ираке и Афганистане Бен Ходжес.

Сотрудничество также потребуется для того, чтобы Россия не могла использовать Крым для каких-либо коммерческих целей - ни одному российскому кораблю не разрешить идти из Крыма в любой другой европейский порт.

Также надо обеспечить полную свободу Одессы от российского влияния.

"По моей информации, многие компании, ведущие работы на портовых сооружениях Одессы, на самом деле российские. Как можно так делать?! Я имею в виду, что это рана, это уязвимость, нанесенная самим себе", - заявил он.

Генерал советует также повысить устойчивость своих институтов и инфраструктуры, наращивать силу везде и никогда не признавать разделение Донбасса, аннексию Крыма.

"Пока Россия продолжает блокировать или нарушать движение через Керченский пролив, как вы сохраните жизнеспособность Мариуполя и Бердянска? А если улучшить ж/д сообщение от тех мест до Одессы, превратить уязвимость в силу?", - говорит он.

Он настаивает, чтобы Украина приложила особые усилия к флоту.

"Дело не только в кораблях. Это об инфраструктуре, это о тренировках. Украине стоит инвестировать в то, что мы называем морскими беспилотными системами, "дронами для воды", - заявил генерал.