То что Путин не повторит в Беларуси украинский сценарий не уверена Тихановская

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская не уверена, что президент России Владимир Путин не повторит в Беларуси украинский сценарий 2014 года.
При этом она считает, что в войне нет никакой нужды.
Об этом передает пресс-служба Тихановской.
Она считает, что в 21-м веке проще сесть и поговорить, чем начинать войну.
"Я не могу быть уверена ни в чем в данном случае. Однако я призываю к диалогу", - сказала Тихановская.
Также она добавила, что протесты, которые продолжаются в Беларуси не контролируются ни из России, ни из Европы.
"Причина в том, что Лукашенко не понимает свой народ. Не хочет слышать его волю. Если Лукашенко и правда хочет знать, кого обвинять, ему стоит посмотреть в зеркало", - заявила Тихановская.