С должности гендиректора "Укроборонпрома" уволил Абромавичуса Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Айвараса Абромавичуса с должности генерального директора государственного концерна "Укроборонпром".

Также он назначил нового директора концерна.

Соответствующий указ опубликован на сайте Офиса президента.

В указе говорится "уволить Абромавичуса Айвараса с должности генерального директора государственного концерна "Укроборонпром".

Вместе с тем, президент назначил Игоря Фоменко исполняющим обязанности генерального директора госконцерна.

Ранее источники РБК-Украина сообщали, что Абромавичус вскоре покинет "Укроборонпром". Причиной является доходность и стратегия развития концерна. Была информация, что его может заменить Сергей Тихонов.

Напомним, в парламенте оценили работу Абромавичуса в "Укроборонпроме". Глава комитета Верховной рады по нацбезопасности Александр Завитневич положительно оценил работу Абромавичуса.