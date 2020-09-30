На срочное заседание соберется парламент Киргизии

В связи с протестами в Киргизии местный парламент - Жогорку Кенеш - соберется на экстренное заседание.

Депутаты будут обсуждать ситуацию в стране.

Об этом в Facebook сообщил руководитель парламентской пресс-службы Ибраим Нуракун.

По его словам, аппарат Жогорку Кенеша собирает депутатов на экстренное заседание в отеле "Достук", поскольку здание парламента разгромлено протестующими.

"Сейчас мы обзваниваем народных депутатов. Будет кворум, но пока неизвестно. Повестку дня должны утвердить сами парламентарии", - добавил Нуракун.