Импичмент могут объявить Президенту Киргизии

Координационный совет оппозиции Киргизии может предложить президенту Сооронбаю Жээнбекову добровольно уйти в отставку.

В противном случае парламент может объявить ему импичмент.

Об этом сообщили инициаторы создания координационного совета, передает портал 24.kg.

По их словам, предложение Жээнбекова о встрече с лидерами партий, которые принимали участие в парламентских выборах, "утратило актуальность".

"Встречаться надо было вчера, не доводя ситуацию до беспорядков, сегодня уже такая встреча неактуальна", - отметили инициаторы создания совета.

На сегодня рассматривается два варианта стабилизации ситуации в Киргизии. Первый - координационный совет может предложить президенту добровольно уйти в отставку. Второй - импичмент, который могут объявить депутаты парламента на сегодняшнем экстренном заседании.