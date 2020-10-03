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События Сегодня, 14:4455
Апатия к коронавирусу растет в Европе

На сегодня в Европе растет апатия к коронавирусу COVID-19.

Новые данные показывают, что в отдельных странах от него "устали" более 60% населения.

Об этом заявил директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по европейскому региону Ханс Клюге, передает Sky News.

По его словам, утомляемость измерялась различными способами в 27 странах, но, по оценкам ВОЗ, в некоторых местах она охватила более 60% населения. Он также призвал власти европейских стран взаимодействовать с населением.

"Граждане - это центральная часть решения проблемы пандемии, и политики должны относиться к ним соответственно", - заявил Клюге.

Отметим, предупреждение от ВОЗ прозвучало на фоне опасений по поводу второй волны COVID-19 в ряде стран, включая Великобританию, Францию и Испанию.

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Теги: news, новости, Украина, Коронавирус, 7dniv, 7dnivinfo  
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