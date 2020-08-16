Повторные парламентские выборы в течение двух недель назначат в Киргизии

В Киргизии должны назначить новые парламентские выборы.

Дату повторного голосования определят в течение двух недель.

Об этом сообщает Kabar.kg со ссылкой на зампредседателя Центризбиркома Абдыжапара Бекматова.

Поскольку выборы будут повторными, то срок их подготовки будет сокращен на треть - голосование состоится в течение 60 дней с момента утверждения даты.

Ранее сегодня ЦИК признала недействительными результаты парламентских выборов, которые состоялись 4 октября. Также комиссия обсуждает вопрос самороспуска.

Напомним, в столице Киргизии Бишкеке начались протесты после объявления предварительных итогов выборов в парламент. Несколько оппозиционных партий заявили, что не признают результаты выборов по причине массовых нарушений и фальсификаций.

Акцию протеста проводят пять партий "Реформа", "Мекен Ынтымагы", "Чон Казат", "Ыйман Нуру" и "Ордо", ранее они подписали резолюцию об объединении.