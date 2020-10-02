В Брюссель на саммит Украина-ЕС прибыл Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочим визитом в Брюссель.

Он примет участие в саммите Украина - Европейский Союз.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Зеленский возглавляет делегацию Украины. Делегацию ЕС возглавляет президент Европейского совета Шарль Мишель.

Темами саммита являются:

дальнейшие шаги по имплементации Соглашения об ассоциации,

углубление секторальной интеграции между Украиной и ЕС,

сотрудничество в контексте преодоления последствий пандемии COVID-19,

дальнейшая поддержка со стороны ЕС процесса реформ в Украине.

Отдельное внимание уделят ситуации с безопасностью на временно оккупированных территориях Донбасса, а также обсуждению путей усиления координации усилий Украины и ЕС с целью деоккупации Крыма и защиты прав крымчан.

Стороны также подпишут ряд финансовых соглашений между Украиной и ЕС в рамках Европейского инструмента соседства.