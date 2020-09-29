О готовности к нормализации отношений с Украиной снова заявил Путин

Президент России Владимир Путин в очередной раз заявил о готовности к восстановлению отношений с Украиной.

В частности, он готов сделать все, что "от него зависит".

Об этом он заявил на встрече в своей резиденции с украинским нардепом от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктором Медведчуком.

На встрече Путин поблагодарил его за то, что его политическая сила выступает за сближение с Россией.

"Всячески со своей стороны готов содействовать восстановлению российско-украинских отношений. Надеемся, что у вас будет больше сторонников в этом отношении. Мы со своей стороны будем делать все, что от нас зависит для того, чтобы отношения восстанавливались", - заявил Путин.