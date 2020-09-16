В отставку ушел Премьер Киргизии

На фоне напряженной ситуации в Киргизии премьер-министр Кубатбек Боронов подал в отставку.

Парламент, который проводит экстренное заседание, уже назначил нового главу правительства.

Об этом сообщает местный портал kaktus.media.

Сообщается, что правительство временно возглавил бывший депутат Садыр Жапаров. До вчерашнего дня он отбывал наказание в исправительной колонии по делу о захвате заложников в 2013 году во время митинга в Иссык-Кульской области.

В 2017 году суд признал, что в городе Караколе на организованном им митинге насильно затолкали в автомобиль тогдашнего полпреда правительства в Иссык-Кульской области Эмиля Каптагаева. Жапарова приговорили к 11 годам тюрьмы.

Кроме того, сообщается, что вместо Дастана Джумабекова, который ушел в отставку с поста спикера парламента, назначен депутат Мыктыбек Абдылдаев.