Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 7 октября 2020

В Украине по состоянию на утро 7 октября 2020 - 239 337 человек инфицированых коронавирусом COVID-19.
Плюс 4753 новых случаев за сутки - это новый рекорд!
Умерло 4597 человек (+77 летальных случаев подтверждено в сутки).
Выздоровело - 105970 (+1 145).
До сих пор болеют: 128770.
По областям (по количеству инфицированных):
1. Киев - 25474 человека инфицированы за все время (+383 новых лабораторно подтвержденных случая за сутки).
2. Харьковская область - 22 136 (+685).
3. Львовская область - 21 696 (+202).
4. Черновицкая область - 15589 (+145).
5. Одесская область - 15337 (+316).
6. Тернопольская область - 14 737 (+127).
7. Ивано-Франковская область - 14 562 (+111).
8. Ровенская область - 13 532 (+158).
9. Закарпатская область - 10 373 (+56).
10. Киевская область - 10291 (+192).
11. Волынская область - 9037 (+157).
12. Днепропетровская область - 7688 (+316).
13. Хмельницкая область - 7473 (+210).
14. Житомирская область - 7221 (+151).
15. Винницкая область - 7074 (+144).
16. Сумская область - 5885 (+209).
17. Черкасская область - 4917 (230).
17. Черниговская область - 4907 (+95).
18. Запорожская область - 4862 (+116).
20. Донецкая область - 4824 (+263).
21. Николаевская область - 4025 (+131).
22. Полтавская область - 3497 (+227).
23. Херсонская область - 1591 (+47).
24. Луганская область - 1394 (+61).
25. Кировоградская область - 1215 (+21).