Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 7 октября 2020

В Украине по состоянию на утро 7 октября 2020 - 239 337 человек инфицированых коронавирусом COVID-19.

Плюс 4753 новых случаев за сутки - это новый рекорд!

Умерло 4597 человек (+77 летальных случаев подтверждено в сутки).

Выздоровело - 105970 (+1 145).

До сих пор болеют: 128770.

По областям (по количеству инфицированных):

1. Киев - 25474 человека инфицированы за все время (+383 новых лабораторно подтвержденных случая за сутки).

2. Харьковская область - 22 136 (+685).

3. Львовская область - 21 696 (+202).

4. Черновицкая область - 15589 (+145).

5. Одесская область - 15337 (+316).

6. Тернопольская область - 14 737 (+127).

7. Ивано-Франковская область - 14 562 (+111).

8. Ровенская область - 13 532 (+158).

9. Закарпатская область - 10 373 (+56).

10. Киевская область - 10291 (+192).

11. Волынская область - 9037 (+157).

12. Днепропетровская область - 7688 (+316).

13. Хмельницкая область - 7473 (+210).

14. Житомирская область - 7221 (+151).

15. Винницкая область - 7074 (+144).

16. Сумская область - 5885 (+209).

17. Черкасская область - 4917 (230).

17. Черниговская область - 4907 (+95).

18. Запорожская область - 4862 (+116).

20. Донецкая область - 4824 (+263).

21. Николаевская область - 4025 (+131).

22. Полтавская область - 3497 (+227).

23. Херсонская область - 1591 (+47).

24. Луганская область - 1394 (+61).

25. Кировоградская область - 1215 (+21).