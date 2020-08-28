От коронавируса на оккупированном Донбассе умерло 265 человек

Ситуация с коронавирусом на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей будет ухудшаться.
По последним данным, обнаружены 4888 случаев коронавируса.
Об этом сообщают в Управлении по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) ООН.
Ситуация в ОРДЛО ухудшится с наступлением холодов, считают в ООН.
"По последним данным, на неподконтрольных правительству районах зарегистрированы 4888 случаев заражения коронавирусом, 265 человек умерли”, - говорится в сообщении.
Сейчас там госпитализируют уже около 700 человек в день, пребывание пациентов в больницах становится все более длительным, и система здравоохранения вскоре перестанет справляться с наплывом зараженных.