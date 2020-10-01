На 7,6 млрд долларов за "Северный поток-2" Польша оштрафовала "Газпром"

Польша оштрафовала российский "Газпром" на 7,6 млрд долларов за строительство газопровода "Северный поток-2".

Штраф вынесен за нарушение антимонопольного законодательства Польши.

Об этом говорится в сообщении польского Управления по защите конкуренции и потребителей (UOKiK).

Сообщается, что по результатам судебного разбирательства выяснили, что "Газпром" и пять европейских компаний без согласия на создание совместного предприятия заключили ряд соглашений о финансировании Nord Stream 2. Кроме того, европейские компании за счет залога акций "Северного потока-2" стали "квази" акционерами этой компании.

Оценивая степень нарушения требований, UOKiK пришло к выводу, что компании никогда не отказывались от намерения провести концентрацию и реализовали ее в иной форме. Ни одна из них не проинформировала польский регулятор, нарушив действующий в Польше закон, идентичный нормам Европейского союза. Таким образом, реализация проекта "Северный поток-2" нарушает закон и правила конкуренции, последствия которых усиливают зависимость потребителей газа на внутреннем рынке от единственного поставщика - "Газпрома".

В сообщении говорится, что такая ситуация может привести к серьезным последствиям для экономики Польши и ЕС. В частности, Варшава опасается, что расходы на строительство газопровода могут быть компенсированы повышением цен на российский газ.

"На "Газпром" и пять его партнерских компаний наложены штрафы в размене 10% годового оборота, что является максимальной санкцией по польскому законодательству", - отметил глава UOKiK Томаш Хрустны.

Он уточнил, что в отношении "Газпрома" речь идет о более 29 млрд злотых - 7,6 млрд долларов по курсу на 7 октября.

На новостях о штрафе акции "Газпрома" на Московской бирже опустились на 1,6%.

Напомним, ранее МИД Польши выразил надежду, что Германия заблокирует завершение строительства российского газопровода "Северный поток-2". Соответствующие требования выдвигают Евросоюз и США.

При этом Польша готова предложить Германии свою газотранспортную инфраструктуру в случае отказа от проекта "Северный поток-2".