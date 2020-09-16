Возможно замедление пропуска автомобилей на КПВВ "Ягодин-Дорогуск"

Пограничники предупредили о возможном замедлении пропускных операций в пункте пропуска "Ягодин-Дорогуск".
Будут проводиться ремонтные работы.
Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.
Сообщается, что до 20 ноября 2020 года в пункте пропуска "Дорогуск" будут проводиться ремонтные работы.
"Поэтому будет возникать необходимость вывода из эксплуатации автомобильных весов динамического взвешивания на полосе движения "TIR", также возможно замедление пропуска грузовых транспортных средств", - говорится в сообщении.