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События Сегодня, 13:5852
Возможно замедление пропуска автомобилей на КПВВ "Ягодин-Дорогуск"

Пограничники предупредили о возможном замедлении пропускных операций в пункте пропуска "Ягодин-Дорогуск".

Будут проводиться ремонтные работы.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

Сообщается, что до 20 ноября 2020 года в пункте пропуска "Дорогуск" будут проводиться ремонтные работы.

"Поэтому будет возникать необходимость вывода из эксплуатации автомобильных весов динамического взвешивания на полосе движения "TIR", также возможно замедление пропуска грузовых транспортных средств", - говорится в сообщении.

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