После 15 октября начнут выплачивать компенсации семьям жертв катастрофы АН-26

Правительство начнет выплаты компенсаций семьям жертв авиакатастрофы самолета АН-26 после 15 октября.

Компенсации предусматривают выплату более 1,5 миллиона гривен.

Об этом в Facebook написал глава правительственной комиссии по расследованию катастрофы АН-26 Олег Уруский.

Он добавил, что выплата компенсаций начнется после завершения служебного расследования Министерством обороны.

"Министерство обороны Украины завершит собственное служебное расследование 12 октября 2020. После чего материалы будут переданы в военные комиссариаты и, ориентировочно, после 15 октября 2020 ожидается начало процесса выплат компенсаций семьям погибших", - написал Уруский.