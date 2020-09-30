Грубые нарушения выявило следствие по делу о катастрофе АН-26

Следствие по делу о катастрофе АН-26 под Чугуевом Харьковской области выявило грубые нарушения в организации полетов и исполнении полетных заданий.

Кроме того, установлена причина нештатной работы левого двигателя.

Об этом в Facebook сообщил глава правительственной комиссии по расследованию катастрофы АН-26, вице-премьер - министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский.

По его словам, на сегодня по результатам расшифровки самописцев полностью восстановили трагический полет. Также установлено содержание переговоров, как между членами экипажа, так и с руководством полетов.

"Установлена ​техническая причина нештатной работы левого двигателя и срабатывания датчика падения давления по "ИКМ" (измеритель крутящего момента). Это произошло в результате отказа в работе одного из блоков системы управления двигателя", - добавил Уруский.