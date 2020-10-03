Санкции против России за отравление Навального готовят Франция и Германия

Франция и Германия предложат европейским партнерам пакет дополнительных санкций против России за отравление оппозиционера Алексея Навального.

Париж и Берлин осуждают отравление Навального боевым веществом "Новичок", которое ранее было подтверждено Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО)

Об этом говорится в сообщении на сайте Министерства иностранных дел Франции.

Сообщается, что Франция и Германия неоднократно призывали Россию пролить свет на обстоятельства отравления Навального и назвать виновных.

"Россия пока не предоставила убедительных объяснений. В этом контексте мы считаем, что для отравления господина Навального нет никакого правдоподобного объяснения, кроме ответственности и причастности России", - говорится в заявлении.

В связи с этим Париж и Берлин инициируют дополнительные санкции, предложения направят европейским партнерам.

"Эти санкции будут нацелены на людей, которых мы считаем ответственными за это преступление и нарушение международных стандартов, а также на участников программы "Новичок", - говорится в заявлении.