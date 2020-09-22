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События Вчера, 22:0677
Был избран новый президент НАН Украины

В среду, 7 октября, был избран новый президент Национальной академии наук Украины.

Им стал Анатолий Загородний.

Об этом сообщает пресс-служба НАН Украины.

Отмечается, что новый президент был избран путем тайного голосования.

"7 октября 2020 года состоялись выборы президента Национальной академии наук Украины. На основании тайного голосования президентом Национальной академии наук Украины был избран академик Анатолий Глебович Загородний", - говорится в сообщении.

Загородний родился в 1951 году в поселке Великая Багачка Полтавской области. Окончил Харьковский университет (1972) и с тех пор работал в Институте теоретической физики НАН Украины. С 2003 года он занимал должность директора этого института.

В 1992 - 2005 годах был профессором Киево-Могилянской академии. В 2009-2011 годах - главный ученый секретарь НАН Украины

Имеет научные труды в области теоретической и математической физики, теории плазмы, статистической физики. Разработал статистическую теорию пространственно-ограниченных плазменно-молекулярных систем; последовательную кинетическую теорию пылевой плазмы и сформулировал строгие микроскопические уравнения и цепочку уравнений Боголюбова для такой плазмы; развил теорию тормозного излучения в плазменно-молекулярных системах.

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