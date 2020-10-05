Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 8 октября 2020

В Украине по состоянию на утро 8 октября 2020 - 244 734 человека инфицированых коронавирусом COVID-19.

Плюс 5397 новых случаев за сутки - это новый рекорд!

Умерло 4690 человек (+93 летальных случая подтверждено в сутки - рекорд!).

Выздоровело - 108233 (+2 263).

До сих пор болеют: 131811.

По областям (по количеству инфицированных):

1. Киев - 25896 человек инфицированы за все время (+422 новых лабораторно подтвержденных случая за сутки).

2. Харьковская область - 22 712 (+576).

3. Львовская область - 21 923 (+227).

4. Черновицкая область - 15757 (+168).

5. Одесская область - 15704 (+367).

6. Тернопольская область - 14 979 (+242).

7. Ивано-Франковская область - 14 693 (+131).

8. Ровенская область - 13 798 (+266).

9. Киевская область - 10490 (+199).

10. Закарпатская область - 10 473 (100).

11. Волынская область - 9199 (+162).

12. Днепропетровская область - 7994 (+306).

13. Хмельницкая область - 7732 (+259).

14. Житомирская область - 7457 (+236).

15. Винницкая область - 7197 (+123).

16. Сумская область - 6197 (+312).

17. Черкасская область - 5153 (+236).

18. Донецкая область - 5118 (+294).

19. Черниговская область - 5066 (+159).

20. Запорожская область - 5007 (+145).

21. Николаевская область - 4154 (+129).

22. Полтавская область - 3685 (+188).

23. Херсонская область - 1636 (+45).

24. Луганская область - 1480 (+86).

25. Кировоградская область - 1234 (+19).