Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 8 октября 2020

В Украине по состоянию на утро 8 октября 2020 - 244 734 человека инфицированых коронавирусом COVID-19.
Плюс 5397 новых случаев за сутки - это новый рекорд!
Умерло 4690 человек (+93 летальных случая подтверждено в сутки - рекорд!).
Выздоровело - 108233 (+2 263).
До сих пор болеют: 131811.
По областям (по количеству инфицированных):
1. Киев - 25896 человек инфицированы за все время (+422 новых лабораторно подтвержденных случая за сутки).
2. Харьковская область - 22 712 (+576).
3. Львовская область - 21 923 (+227).
4. Черновицкая область - 15757 (+168).
5. Одесская область - 15704 (+367).
6. Тернопольская область - 14 979 (+242).
7. Ивано-Франковская область - 14 693 (+131).
8. Ровенская область - 13 798 (+266).
9. Киевская область - 10490 (+199).
10. Закарпатская область - 10 473 (100).
11. Волынская область - 9199 (+162).
12. Днепропетровская область - 7994 (+306).
13. Хмельницкая область - 7732 (+259).
14. Житомирская область - 7457 (+236).
15. Винницкая область - 7197 (+123).
16. Сумская область - 6197 (+312).
17. Черкасская область - 5153 (+236).
18. Донецкая область - 5118 (+294).
19. Черниговская область - 5066 (+159).
20. Запорожская область - 5007 (+145).
21. Николаевская область - 4154 (+129).
22. Полтавская область - 3685 (+188).
23. Херсонская область - 1636 (+45).
24. Луганская область - 1480 (+86).
25. Кировоградская область - 1234 (+19).