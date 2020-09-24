Степанов заявил что мы не можем себе позволить полный локдаун

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что страна сейчас не может пойти тем путем, что пошли европейские страны.

Тот самый Израиль, который ввел полный локдаун.

Об этом он заявил на брифинге.

Министр отметил, что локдаун вводится, чтобы разорвать цепь болезни.

"Я прекрасно понимаю, что мы сейчас не можем пойти тем путем, что пошли некоторые европейские страны. Тем путем, которым пошел Израиль, который ввел полный локдаун на 14 дней", - заявил он.

Степанов назвал базовой функцией государства оказывать медицинскую помощь.