Условие возврата к жесткому карантину в Украине назвал Ляшко

Жесткий карантин в Украине могут вернуть в случае полной заполненности выделенных для пациентов с COVID-19 койко-мест в больницах.

На сегодня ужесточать карантин не целесообразно.

Об этом заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко в интервью "Украинской правде. Жизнь".

По его словам, сейчас нет необходимости вводить жесткий карантин, но к нему могут вернуться при полной заполненности мест в больницах. Он также добавил, что 50 тысяч койко-мест удалось подготовить благодаря жесткому карантину весной.

"Карантин сработал 100%. Система подготовлена, вспышки не было, летальности не было, и мы готовы сейчас дальше работать в условиях увеличенного количества случаев заболевания, не влияя существенно на экономику в рамках адаптивного карантина", - отмечает Ляшко.

Он также добавил, что Министерство здравоохранения на сегодня готовит расчеты, какая заболеваемость в течение 1-2 недель приведет к полному заполнению коек.

"Тогда, я, как санитарный врач, буду говорить: смотрите, мы вышли на эту цифру, у нас осталось 2 недели, и у нас другого выхода нет, кроме как следовать примеру Израиля, Мадрида, Парижа и вводить жесткие карантинные ограничительные мероприятия. Здесь уже нельзя будет найти баланс между экономикой и спасением жизни", - подчеркнул Ляшко.