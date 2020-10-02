 

Армению в желании создать масштабный конфликт обвинил Эрдоган

События Сегодня, 14:500
Армению в желании создать масштабный конфликт обвинил Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает, что Армения хочет создать в Южном Закавказье зону масштабного конфликта.

Он обвиняет международное сообщество в двойных стандартах по отношению к Нагорному Карабаху.

Об этом турецкий лидер заявил в интервью газете The Peninsula.

По его словам, Армения при любой возможности проявляет агрессию и враждебность по отношению к турецкой нации.

"Попытка Армении обвинить Турцию в конфликте с помощью различных уловок после ее тяжелого поражения во время последней попытки оккупировать чужие земли, является свидетельством ее отчаяния. Это поведение Армении является доказательством, что она хочет создать в регионе зону масштабного конфликта", - заявил Эрдоган.

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