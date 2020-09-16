В Мадриде суд отменил локдаун

Высший суд Мадрида отменил решение властей о введении ограничений на передвижение в столице и еще девяти муниципалитетах региона.

Согласно решению суда, эти меры "нарушают основные права и свободы" и были введены без одобрения парламента Испании.

Об этом сообщает El Pais.

Министерство здравоохранения Испании издало указ, согласно которому власти автономных сообществ Испании, где складывается сложная ситуация с COVID-19, должны изолировать их по периметру.

Эти меры обязали вводить в районах, где число заражений за последние 14 дней составляет более 500 на 100 тысяч населения, количество положительных тестов ПЦР превышает 10% от общего числа и заполненность палат интенсивной терапии выше 35%.

Однако, испанский суд признал незаконным введение режима изоляции в Мадриде.