Трое военных были найдены мертвыми в Житомирской области

В селе Новоивницкое Житомирской области нашли мертвыми трех военнослужащих-контрактников.

Их нашли на съемной квартире.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Их тела нашли сожители. Во время поверхностного осмотра телесных повреждений у них не выявили.

Скончались 23-летний уроженцы Сумской и Днепропетровской областей, а также 21-летний уроженец города Черновцы. Мужчины проживали в арендованном помещении, где их и обнаружили.

Сейчас на месте работают следственно-оперативные группы ГУНП области и Андрушовского отделения полиции.