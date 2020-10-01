МАУ обновляет правила безопасности

Запрещено применение респираторов с клапаном выдоха, потому что после выдоха на респираторе выделяется биологический материал, который может содержать возбудитель болезни;

Защитные маски можно не надевать, если пассажир испытывает трудности с дыханием, не связанные с COVID-19, или если по состоянию здоровья. Но должна быть справка от врача и отрицательный тест на коронавирус, полученный не ранее чем за 48 часов до вылета рейса по расписанию.