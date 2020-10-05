Нового основного присяжного по делу Шеремета назначил суд

Шевченковский районный суд Киева определил нового основного присяжного по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета вместо отстраненного Юрия Михайленко.

Новым основным присяжным стал Юрий Федоренко.

Об этом было объявлено во время сегодняшнего судебного заседания по делу.

Новый присяжный был определен автоматически.

"В соответствии с протоколом автоматического определения присяжных определено основных присяжных в составе Юрия Федоренко, Григория Фирсова, Натальи Глобы", - заявила председательствующая судья.