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События Сегодня, 21:3842
Нынешнее противостояние США и Китая напомнило Киссинджеру ситуацию накануне Первой мировой войны

Бывший госсекретарь США, 97-летний Генри Киссинджер сказал, что США и Китай должны установить новые правила взаимодействия.

Иначе из-за их напряженного противостояния возникнет риск воссоздания неопределенности, которая характеризовала глобальную политику, приведшую к Первой мировой войне.

Как передает Bloomberg, об этом маститый политик сказал во время виртуальной дискуссии, организованной Экономическим клубом Нью-Йорка.

"Наши лидеры и их лидеры должны обсудить пределы, за которые они не будут продвигать угрозы. И затем они должны найти способ проводить такую ​​политику в течение длительного периода времени. Вы можете возразить, что это совершенно невозможно. Но если это будет совершенно невозможно, мы окажемся в ситуации, подобной Первой мировой войне", - предупредил Киссинджер.

Киссинджер, который был посредником в сближении США с Китаем при президенте Ричарде Никсоне, сказал, что тогда целью было создание противовеса Советскому Союзу. Он добавил, что его все больше тревожит новая холодная война, разворачивающаяся между Китаем и США, которую он объяснил технологическими достижениями, сильно изменившими геополитический ландшафт.

По его мнению, США нужен новый образ мышления, осознание сложности мира и невозможности для одной страны "добиться такого одностороннего превосходства как в стратегии, так и в экономике, что никто не сможет нам угрожать".

Его предупреждения прозвучали в тот момент, когда администрация президента Дональда Трампа резко усилила антикитайскую риторику.

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Теги: news, новости, Украина, США, Китай, Киссинджер, 7dniv, 7dnivinfo  
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