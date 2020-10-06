Добровольно уходить в отставку не собирается президент Киргизии Жээнбеков

Добровольная отставка президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова, в отношении которого запустили процедуру импичмента, не рассматривается.

Как сообщает агентство "Интерфакс", об этом заявила пресс-секретарь главы государства Толгонай Стамалиева.

"Вопрос добровольной отставки президента не обсуждается, такой вопрос не стоит", - сказала Стамалиева.

Она добавила, что на подпись президенту не поступало заявление премьер-министра страны Кубатбека Боронова об отставке.

"Официально заявление Боронова на подпись президента не поступило. Да, пишут в СМИ, что Боронов написал заявление, но на подпись к президенту заявление не поступало", - заверила пресс-секретарь.