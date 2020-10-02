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События Вчера, 23:5753
Католический священник уважает и одобряет образ жизни гомосексуалистов

Епископ католической епархии Дрезден-Мейсена Хайнрих Тиммереверс (Heinrich Timmerevers) рассказал о своей поддержке ЛГБТ-верующих.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

«Сегодня однополые пары воспринимаются как нормальное явление в обществе. Я считаю, что от католической церкви следует ожидать большего признания, уважения и одобрения образа жизни верующих ЛГБТ-граждан», — сказал Тиммереверс.

Отмечается, что епископ старается подкреплять свои слова делом. Так, он выделил специального священника и пастыря для работы с местным ЛГБТ-сообществом. Кроме того, он периодически благословляет однополые семьи с детьми. «Когда такие люди стоят передо мной и просят божьего благословения, божьего ободрения, то разве я могу им отказать в этом?» — задался вопросом епископ. Он подчеркнул, что при этом автоматически не одобряет все, что происходит в подобных союзах.

Ранее Папа римский Франциск провел встречу с родителями ЛГБТ-подростков, где рассказал, что бог любит всех своих детей. При этом понтифик не говорил, что бог любит «именно ЛГБТ-детей», однако из его слов было понятно, что он не делает исключений и для подростков-гомосексуалов.

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