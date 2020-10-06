О готовности уйти в отставку заявил президент Киргизии

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков на фоне массовых протестов заявил о готовности уйти со своего поста.

Он считает, что политическая ситуация в стране достигла критической точки.

Об этом говорится в заявлении Жээнбекова.

Он отметил, что покинет свой пост после того, как страна встанет на путь законности.

Для урегулирования сложившейся ситуации Жээнбеков предлагает сделать следующие шаги:

аннулировать результаты выборов в Жогорку Кенеш и назначить новые парламентские выборы;

отправить в отставку премьер-министра и членов правительства, которые работали до кризиса, что создаст законные основания для новых назначений.

"Я намерен легитимизировать происходящие кадровые изменения. Для меня никакая должность не стоит выше целостности государства, единства народа и спокойствия общества", - отметил Жээнбеков.