К публичным мероприятиям в субботу сможет вернуться Трамп

Президент США Дональд Трамп может вернуться к публичным мероприятиям в субботу 10 октября.

У него нет никаких признаков прогрессирующего заболевания.

Заявление лечащего врача Шона Конли обнародовала пресс-секретарь Белого дома Кейли Макенани.

Врач, в частности, заявил о хорошем самочуствии президента.

"Он исключительно хорошо реагирует на лечение, без каких-либо данных о негативных терапевтических последствиях по результатам осмотра", - заключил Конли.

Ранее сообщалось, что Трамп вернется к предвыборной кампании уже на следующей неделе.