При пожаре в Южной Корее пострадали около 90 человек

В многоэтажном жилом доме в южнокорейском городе Ульсан произошел пожар.
По последним данным пострадали 88 человек.
Об этом сообщает Yonhap.
Пострадавшие были доставлены в близлежащие больницы. Сообщений о погибших нет.
Пожар произошел в 33-этажном жилом и административном здании. Из-за сильного ветра огонь распространился на другие этажи и охватил практически все здание.
Пламя было взято под контроль примерно через два часа после возгорания, но по состоянию на утро пятницы полностью не было потушено.