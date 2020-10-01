Исключить из "красной" зоны карантина могут Тернополь

Тернополь могут исключить из списка регионов "красной" карантинной зоне.

При этом Канев точно останется "красным".

Об этом в эфире "Украина 24" заявил министр Кабинета министров Олег Немчинов.

По его словам, точно говорить о списках карантинных зон можно будет лишь после заседания Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС). Заседание должно состояться сегодня.

"Канев точно останется в "красной" зоне, так карантинные зоны вводятся в две недели. Думаю, что Тернополь не будет в "красной" зоне, но об этом можем говорить только после заседания ТЭБ и ЧС", - сказал Немчинов.