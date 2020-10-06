ЧП в Бишкеке объявил президент Киргизии, в город вводят войска

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков своим указом ввел на территории города Бишкек режим чрезвычайного положения.

В столицу республики водят войска.

Об этом сообщает пресс-служба президента Киргизии.

"Вести чрезвычайное положение на территории города Бишкек Кыргызской Республики на период с 20.00 часов 9 октября 2020 года до 08.00 часов 21 октября 2020 года", - говорится в указе.

Как отмечается в документе, режим ЧП вводится "в связи со сложившейся ситуацией, сопряженной с насилием и угрозой жизни и здоровью людей, возникшей в результате массовых беспорядков".

Генеральному штабу Вооруженных сил Кыргызской Республики поручено ввести на территорию города Бишкек воинские формирования с военной техникой для организации блок-постов, пресечения вооруженных столкновений, обеспечения охраны правопорядка и защиты мирного населения.

Президент Киргизии также назначил заместителя министра внутренних дел республики Алмазбека Орозалиева комендантом города Бишкек Кыргызской Республики на период введения чрезвычайного положения.

Указом также определённы ограничения прав и свобод граждан на территории города Бишкек. В частности, принято решение запрещать отдельным гражданам покидать место проживания, ввести контроль за средствами массовой информации, ввести особые правила пользования связью, ограничить движение транспортных средств.