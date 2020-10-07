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Работу всех сервисов на одну ночь остановит ПриватБанк

ПриватБанк в ночь на воскресенье, 11 октября, проведет плановое обновление программного обеспечения своего процессингового центра.

Работы будут проходить с 00-30 до 07-30 часов утра.

Об этом сообщает пресс-служба банка.

В этот период временно будут недоступны транзакции по картам, работа Приват24 для физлиц и для бизнеса, а также сеть банкоматов, терминалов самообслуживания и POS-терминалов.

По данным пресс-службы банка, каждый год нагрузка на процессинг, то есть количество операций клиентов с карточками, возрастает на 20%.

Работы проводятся, чтобы обеспечить надежную работу в высокий сезон покупательской активности, который начинается с Дня холостяка в китайских онлайн магазинах и завершается рождественскими распродажами по всему миру, отметили в ПриватБанке.

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