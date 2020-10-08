Жесткий локдаун исключили в Минздраве

Министр здравоохранения Максим Степанов исключил возможность жесткого карантина по всей Украине.

Сдерживание распространения коронавируса планируется различными ограничительными мерами.

Об этом глава Минздрава заявил в эфире телеканала "Интер".

Он отметил, что на следующем заседании правительства будут разработаны различные меры для введения в стране в рамках карантина. Среди них ограничения работы определенных заведений и массовых мероприятий.

"Мы сейчас разрабатываем дополнительные ограничительные меры, которые предложим на следующем заседании правительства. Жесткого локдауна ни в коем случае не будет", - заявил Степанов.