Жесткий локдаун исключили в Минздраве

Министр здравоохранения Максим Степанов исключил возможность жесткого карантина по всей Украине.
Сдерживание распространения коронавируса планируется различными ограничительными мерами.
Об этом глава Минздрава заявил в эфире телеканала "Интер".
Он отметил, что на следующем заседании правительства будут разработаны различные меры для введения в стране в рамках карантина. Среди них ограничения работы определенных заведений и массовых мероприятий.
"Мы сейчас разрабатываем дополнительные ограничительные меры, которые предложим на следующем заседании правительства. Жесткого локдауна ни в коем случае не будет", - заявил Степанов.